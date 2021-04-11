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Более 10 тонн продуктов в рамках гуманитарной акции раздали российские военные в Сирии

Ян Брацкий
22:23 11.04.2021
С начала вооруженного конфликта в Сирии, российские военные провели 2802 гуманитарные акции, раздав около пяти тысяч тонн продовольствия.
Более 10 тонн продуктов в рамках гуманитарной акции раздали российские военные в Сирии
© Фото: Минобороны России
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За прошедшие сутки российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) провели три гуманитарных акции в населенных пунктах Эль-Джамилия провинции Алеппо, Эс-Салам-Алайк провинции Хасеке и Байтима провинции Дамаск. Нуждающемся людям были розданы 1390 продовольственных наборов общим весом более 10 тонн.

Всего с начала вооруженного конфликта в Сирии, российские военные провели 2802 гуманитарных акции, раздав около пяти тысяч тонн продовольствия, сообщил заместитель руководителя российского ЦПВС контр-адмирал Александр Карпов.

Подразделениями российской военной полиции, при поддержке армейской авиации, продолжено патрулирование местности. За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Вместе с тем, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 24 обстрела со стороны позиций запрещенной террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*. Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

* «Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

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