Более 10 тонн продуктов в рамках гуманитарной акции раздали российские военные в Сирии

За прошедшие сутки российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) провели три гуманитарных акции в населенных пунктах Эль-Джамилия провинции Алеппо, Эс-Салам-Алайк провинции Хасеке и Байтима провинции Дамаск. Нуждающемся людям были розданы 1390 продовольственных наборов общим весом более 10 тонн.

Всего с начала вооруженного конфликта в Сирии, российские военные провели 2802 гуманитарных акции, раздав около пяти тысяч тонн продовольствия, сообщил заместитель руководителя российского ЦПВС контр-адмирал Александр Карпов.

Подразделениями российской военной полиции, при поддержке армейской авиации, продолжено патрулирование местности. За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Вместе с тем, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 24 обстрела со стороны позиций запрещенной террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*. Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

* «Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.