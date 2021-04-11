Флеболог рассказал о простых правилах профилактики варикоза

Болезни вен существуют разные, однако профилактика у них одинаковая. Сохранить вены и сосуды здоровыми, а ноги красивыми могут помочь несколько простых правил, рассказал врач-флеболог, сосудистый хирург Денис Ибрагимов.

По его словам, важно всегда сохранять нормальное кровообращение в ногах: при долгом сидении или стоянии необходимо периодически делать гимнастику для ног, включающую приседания, наклоны и круговые вращения.

Следует также избегать переохлаждения и перегревания, включая распространенный способ депиляции горячим воском - перепады температур провоцируют резкое сужение и расширение стенок вен, что снижает их эластичность, делает более хрупкими.

Помогут избежать варикоза спорт либо вечерние прогулки на свежем воздухе на расстояние не менее двух километров. Альтернативой тренажерному залу также могут быть бассейн, танцы, велосипед и скандинавская ходьба. Из питания следует исключить жирные и острые продукты, больше употреблять фруктов, овощей и зелени.

Хорошо укрепляет стенки сосудов и улучшает тонус вен контрастный душ. Во время сна следует держать ноги приподнятыми, чтобы не допускать застаивания крови.

В качестве меры профилактики также не рекомендуется носить слишком тесные и облегающие джинсы, чулки с узкой резинкой, тугие пояса и гольфы.

Чтобы не осложнить заболевание, следует отказаться от вредных привычек. Так, курение истончает сосудистую сетку и ведет к гипоксии, то есть недостаточному поступлению кислорода к тканям.

«В результате действия этих двух факторов (курения и варикозного расширения вен) кровоток в нижних конечностях значительно ухудшается, а ткани испытывают кислородное голодание. Плюс ко всему курение может спровоцировать развитие осложнений варикозного расширения вен нижних конечностей - тромбофлебита, тромбоза глубоких вен и кровотечения из варикозных вен», - пояснил Ибрагимов в интервью kp.ru.

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