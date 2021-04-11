Огонь и горы: кадры боевых стрельб российских экипажей Т-72 в Таджикистане

На горном полигоне Ляур экипажи танков Т-72 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, провели боевые стрельбы в рамках тактических учений.

В составе подразделений танкисты совершили марш на танковую директрису для отработки боевых упражнений. Наводчики-операторы и командиры боевых машин выполнили нормативы по загрузке боеприпасов, разведке и обнаружению целей. Огонь велся из 125-мм пушек по динамическим мишеням, имитировавшим бронированную технику условного неприятеля.

Мишени появлялись в поле видимости военнослужащих не более чем на 70 секунд. За это короткое время наводчикам было необходимо обнаружить и уничтожить условные бронеобъекты. Поражение воздушных целей командиры боевых машин осуществляли при помощи крупнокалиберных зенитных пулеметов «Утес».