В результате ДТП в Кабардино-Балкарии погибли двое взрослых и ребенок

В результате столкновения двух автомобилей, произошедшего в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, погибли три человека, в числе которых один ребенок. Об этом говорится в сообщении Управления ГИБДД по региону.

«Около 15.00 мск в воскресенье на 32-м километре автодороги Новопавловск-Прохладный-Моздок произошло столкновение двух автомашин. По предварительным данным, 26-летний житель Северной Осетии, управляя автомашиной ВАЗ-21140, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомашиной "Лада-Веста" под управлением 44-летнего жителя Дагестана», - информирует ведомство.

Уточняется, что жертвами ДТП стали водитель ВАЗа и два его пассажира - 34-летняя женщина и шестилетний мальчик. Управлявший второй машиной мужчина был доставлен в больницу с различными травмами.

В настоящий момент следственно-оперативная группа проводит расследование по факту данного инцидента. Выясняются все обстоятельства случившегося.