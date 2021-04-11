Армия Пламя, шторм и раскаленная броня: кадры боевых стрельб Т-72Б3 в рамках подготовки к конкурсу АрМИ-2021 «Танковый биатлон» Роман Захаров Процесс стрельбы военнослужащим значительно осложнял сильнейший снегопад и ветер. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Московской области на полигоне Алабино военнослужащие гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках подготовки к Всеармейскому этапу конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон» провели боевые стрельбы танков Т-72Б3 в неблагоприятных погодных условиях. Экипажи вели беглый огонь из 125-мм танковых пушек по мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного неприятеля на расстояниях 1800, 1700 и 1600 метров, и из спаренного пулемета на дистанциях 800, 700 и 600 метров. Процесс стрельбы военнослужащим значительно осложнял сильнейший снегопад и ветер, наводчикам нужно было делать поправки с учетом штормовой погоды. Командиры боевых машин уничтожили летательные аппараты «противника» из крупнокалиберных пулеметов «Корд» на расстоянии 800-1200 метров. На Всеармейском этапе конкурса «Танковый биатлон» ЗВО представит экипаж Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика