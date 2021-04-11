Фрагмент дымовой трубы на ТЭЦ-2 рухнул в Барнауле
ТЭЦ-2 ввели в эксплуатацию в 1955 году, после реконструкции ее мощность увеличилась до 275 МВт по электроэнергии и 1087 Гкал/ч - по тепловой энергии.
© Фото: Инцидент Барнаул, telegram
Верхняя часть одной из дымовых труб частично обрушилась на ТЭЦ-2 в Барнауле. О произошедшем сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».
«Сегодня в 20:19 (16:19 мск) произошло частичное обрушение верхней части второй дымовой трубы Барнаульской ТЭЦ-2. Пострадавших в результате инцидента на станции нет», - цитирует сообщение компании «Интерфакс - Сибирь».
В СГК отметили, что теплоэлектроцентраль продолжает нести всю необходимую нагрузку для обеспечения потребителей горячей водой.
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