Фрагмент дымовой трубы на ТЭЦ-2 рухнул в Барнауле

Верхняя часть одной из дымовых труб частично обрушилась на ТЭЦ-2 в Барнауле. О произошедшем сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».

«Сегодня в 20:19 (16:19 мск) произошло частичное обрушение верхней части второй дымовой трубы Барнаульской ТЭЦ-2. Пострадавших в результате инцидента на станции нет», - цитирует сообщение компании «Интерфакс - Сибирь».

В СГК отметили, что теплоэлектроцентраль продолжает нести всю необходимую нагрузку для обеспечения потребителей горячей водой.