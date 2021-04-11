«Выстрел памяти»: в Керчи отметили День освобождения города от нацистов

В Керчи 11 апреля, в рамках празднования 77-й годовщины освобождения города от нацистских захватчиков, на территории бывшего морского вокзала прошла акция «Выстрел памяти». Символичные холостые залпы расчеты 126-й отдельной Горловской дважды Краснознаменной, ордена Суворова бригады береговой обороны Черноморского флота произвели из двух орудий времен Великой Отечественной войны.

Отдать дань памяти бессмертному подвигу советских воинов, освободивших город от фашистов, пришли керчане и гости города. В акции приняли участие федеральный инспектор по Республике Крым аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном Федеральном округе Константин Бойко, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ VII созыва Константин Бахарев и Михаил Шеремет, депутаты Государственного Совета РК Владимир Бутаренко и Ирина Черненко, куратор города-героя Керчь, министр культуры Республики Крым Арина Новосельская, глава муниципального образования Ольга Солодилова, глава администрации города Сергей Бороздин, главы Таманского сельского поселения Михаил Погиба и Ленинского района Екатерина Юровских, первый заместитель главы администрации города Феодосии Светлана Дорош, руководитель Межрегиональной патриотической общественной организации «Сталинградский призыв» Дмитрий Чернихов, депутаты городского совета, ветераны, военнослужащие, представители общественных организаций города.

В прошлом году «Выстрел памяти» прозвучал на Мамаевом кургане в честь 77-летия победы советских войск в битве за Сталинград. Залпы произвели артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа.