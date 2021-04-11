Книга бесчестия: как скандальные мемуары сына Байдена могут изменить политическую ситуацию в США

Мемуары скандально известного сына президента США Хантера Байдена теперь на прилавках всех книжных магазинов. Покаяние золотого мальчика уже стало бестселлером. Все те детали, которые стыдливо прятали демократические СМИ во время предвыборной гонки, когда из-за утечки с загадочного ноутбука всплыл компромат на сына Джо Байдена - теперь красочно описывает сам первоисточник, смакуя истории о собственных преступлениях, оргиях и зависимостях.

«Вышибалы в мотелях, занимавшиеся наркотиками и поставлявшие девушек, получили новую головную боль - меня. Я потерял счет украденным кошелькам и кредитным картам, лоферам от Gucci, спортивным курткам за 800 долларов и дорогим чемоданам Rimova», - вспоминает Байден-младший.

Отдельно вынесен эпизод сексуальной связи Хантера Байдена и вдовы его старшего брата Хэйли. Эту историю в книге попытались представить максимально деликатно и даже в какой-то степени романтизировать, будто речь идет не об изменах собственной жене с супругой только что погибшего родственника.

«Мои отношения с Хэйли относились совершенно к другой категории, чем отношения с женщинами, с которыми я встречался во время своих бурных похождений после развода - их вряд ли можно назвать свиданиями, мы просто удовлетворяли свои потребности. Я не горжусь этим... Нас с Хэйли друг к другу толкала та невысказанная и непонятная сила - идея о том, что мы можем сохранить Бо живым, если будем вместе. Словно любя друг друга, мы можем посылать и ему свою любовь, транслируя ее в бытие», - отметил Хантер.

Такие же невнятные оправдания он дает и по поводу своей должности в украинской компании «Бурисма». Мол, да, 50 тысяч долларов в месяц получал просто за имя. Но кто не без греха?

«Нет сомнений, что их интересовало мое имя. Это именно так. Вы думаете, что кто-то из детей Трампа пытался получить работу вне отцовского бизнеса, да так, чтобы его имя не принималось в расчет?... Я не сделал ничего неэтичного и мне не было предъявлено обвинений в каких-либо нарушениях», - оправдывается в своих мемуарах сын Байдена.

Однако больший ажиотаж вызвала не сама книга, а серия интервью Хантера, вышедших в качестве рекламы мемуаров. Откровенность, с которой сын американского лидера расписывал подробности своих похождений, можно назвать шокирующей.

«Я провел много времени на коленях, ковыряясь в ковриках в поисках рассыпанных наркотиков. Я курил все, что хотя бы отдаленно напоминает крэк. Я, наверное, выкурил больше пармезана, чем кто-либо из тех, кого вы знаете», - безапелляционно заявил автор книги.

Всю неделю Байден-младший ходил по студиям американских ток-шоу. Пока его отец управлял страной с крупнейшей в мире экономикой, Хантер делился хитростями поиска недорогих наркодилеров. А на неудобные вопросы о ноутбуке, благодаря которому изначально и вскрылись пикантные детали его жизни, отвечал в традиционной тактике демократов, - «Не знаю, это все русские виноваты».

«Да, конечно, возможно этот ноутбук у меня украли или взломали. Возможно, это вообще было дело рук русской разведки», - считает скандалист.

Воспоминаниям Хантера Байдена все чаще противопоставляют книгу дочери Дональда Трампа Иванки Трамп. Эта книга Хантера - называется «Прекрасные вещи». Это 225 страниц откровений, о которых лучше помалкивать, а вот книга Иванки - «Женщины, которые работают». Идеальная американская красотка-бизнесвумен делится секретами успеха. Сейчас в Штатах об этой книге много говорят - в основном, с ностальгией. Мол, были времена, когда за детей президента не нужно было краснеть.

«Америка скучает по былым временам. Мы разочарованы тем, что у президента дети такие как Хантер Байден. Это катастрофа, просто чудовищная нелепица. Президент Соединенных Штатов создал этого человека, он создал Хантера Байдена. Это многое говорит о президенте. Он вырастил монстра. Биография Дональда Трампа немного сумасшедшая, но его дети совершенно прекрасны, его жена прекрасна. Его семья почти идеальна. Они вежливые, достойные, морально цельные люди», - привела пример журналист Джон Вароли.

Демократические медиа поспешили замаскировать эту очевидную разницу. В прессе вышли разгромные статьи с одним и тем же посылом, что книга Иванки, матери троих детей и успешной предпринимательницы, слишком уж по-голливудски идеальная. Читать о том, как кто-то совмещает бизнес и общение с детьми - скучно. То ли дело «библейская история» Хантера Байдена о всех существующих грехах. Ну и, конечно, главный вывод критиков - Хантер - новый герой Америки. Он сумел вернуть в Белый дом ни много, ни мало «человечность».

«Книга была полна таких сильных эмоциональных моментов, что мне приходилось откладывать ее и отвлекаться. Как например, когда Хантер пишет о том, как его семья поддержала его и его брата Бо после смерти их матери и сестры», - рассыпается в комментариях обозреватель журнала Vanity Fair.

Но, как ни сильна поддержка демократических СМИ, с делами семейными Джо Байдену не везет уже систематически. На неделе отличилась даже его жена Джилл, которая прежде считалась эталоном скромности. Сопровождая мужа в поездке во время пасхальных праздников, 69-летняя первая леди прогадала с нарядом и появилась перед фотокамерами в чулках в сеточку. Один из снимков просочился в Сеть и тут же стал сенсацией. Пользователи Интернета порекомендовали первой леди быть скромнее и наградили ее новым прозвищем - «бабушка Мадонны».

Съемки папарацци с пасхальных праздников экс-президента разительно отличаются. Дональда Трампа с семьей заметили на воскресной службе в Palm beach, где они сорвали аплодисменты прихожан. Сын 45-ого президента - Дональд Трамп младший - выложил в соцсеть фотографии с семейного праздника, который последовал потом. На снимке Трамп с внуками. Все комментарии под постом - сплошь о семье экс-президента.

В американской политической традиции тема семьи - достаточно публична. Жена и дети главы Белого дома всегда на виду. Разумеется, в этом контексте у Дональда Трампа явное преимущество. И конечно, история непутевого сына Джо Байдена - была бомбой замедленного действия. И если политтехнологи демократов пытались обезвредить ее выходом мемуаров, то это явно роковая ошибка сапера. Этот информационный взрыв может положить начало новой политической битве.