Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Сочи»

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал победу над «Сочи» в мачте 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на поле южан и завершилась в пользу гостей со счетом 2:1.

Сначала матч складывался благополучно для сочинцев, кода в дебюте второго тайма Никита Бурмистров открыл счет. В ответ форвард «сине-бело-голубых» Сердар Азмун оформил дубль и принес победу подопечным Сергея Семака.

После этой игры «Зенит» еще более упрочил свое лидерство в турнирной таблице, набрав 54 очка. «Сочи» находится на седьмой строчке с 40 очками в активе.