Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Сочи»
На гол Никиты Бурмистрова во втором тайме, нападающий «Зенита» Сердар Азмун ответил двумя точными попаданиями.
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал победу над «Сочи» в мачте 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на поле южан и завершилась в пользу гостей со счетом 2:1.
Сначала матч складывался благополучно для сочинцев, кода в дебюте второго тайма Никита Бурмистров открыл счет. В ответ форвард «сине-бело-голубых» Сердар Азмун оформил дубль и принес победу подопечным Сергея Семака.
После этой игры «Зенит» еще более упрочил свое лидерство в турнирной таблице, набрав 54 очка. «Сочи» находится на седьмой строчке с 40 очками в активе.