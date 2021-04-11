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Опубликовано видео с места разлива нефтепродуктов на железнодорожной станции в Ленобласти

Роман Захаров
18:26 11.04.2021
По факту случившегося транспортная прокуратура начала проверку.
© Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура © Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
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Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку по факту разлива нефтепродуктов станции Выборг - Товарный на пути 2Г. Инцидент произошел 9 апреля в 20 часов.

Согласно предварительным данным, на станции произошла утечка приблизительно трех тонн мазута при его переливе из цистерны в котельную депо. Сейчас на месте ЧП идет ликвидация  негативных последствий на окружающую среду. В работе участвуют сотрудники МЧС РФ по Ленобласти, транспортной полиции, АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» и железной дороги. Ситуация находится на контроле, информирует транспортная прокуратура.

© Северо-Западная транспортная прокуратура

Также сообщается, что надзорное ведомство в рамках данного дела намерено дать оценку действиям ответственных лиц: в транспортную прокуратуру для беседы вызваны должностные лица железной дороги. После проведения проверки и при появлении оснований в отношении виновных будут приняты меры. 

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