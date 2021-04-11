Опубликовано видео с места разлива нефтепродуктов на железнодорожной станции в Ленобласти
По факту случившегося транспортная прокуратура начала проверку.
© Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура © Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку по факту разлива нефтепродуктов станции Выборг - Товарный на пути 2Г. Инцидент произошел 9 апреля в 20 часов.
Согласно предварительным данным, на станции произошла утечка приблизительно трех тонн мазута при его переливе из цистерны в котельную депо. Сейчас на месте ЧП идет ликвидация негативных последствий на окружающую среду. В работе участвуют сотрудники МЧС РФ по Ленобласти, транспортной полиции, АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» и железной дороги. Ситуация находится на контроле, информирует транспортная прокуратура.
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