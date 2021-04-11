В стране и мире Опубликовано видео с места разлива нефтепродуктов на железнодорожной станции в Ленобласти Роман Захаров По факту случившегося транспортная прокуратура начала проверку. © Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура © Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Читайте нас на: Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку по факту разлива нефтепродуктов станции Выборг - Товарный на пути 2Г. Инцидент произошел 9 апреля в 20 часов. Согласно предварительным данным, на станции произошла утечка приблизительно трех тонн мазута при его переливе из цистерны в котельную депо. Сейчас на месте ЧП идет ликвидация негативных последствий на окружающую среду. В работе участвуют сотрудники МЧС РФ по Ленобласти, транспортной полиции, АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» и железной дороги. Ситуация находится на контроле, информирует транспортная прокуратура. © Северо-Западная транспортная прокуратура Также сообщается, что надзорное ведомство в рамках данного дела намерено дать оценку действиям ответственных лиц: в транспортную прокуратуру для беседы вызваны должностные лица железной дороги. После проведения проверки и при появлении оснований в отношении виновных будут приняты меры. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика