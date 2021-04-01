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Вирусу тут не место: участников сахалинского Парада Победы начали прививать вторым компонентом вакцины

Андрей Аркадьев
11:11 01.04.2021
Большинство военнослужащих, участвующих в военном параде, уже получили первый компонент препарата.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В военном госпитале в Южно-Сахалинске прививают участников Парада Победы, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Две недели назад военно-транспортный самолет доставил в регион примерно 2 000 доз российской вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Препарат двухкомпонентный, большинство участников военного парада привились первым компонентом препарата, сейчас военнослужащие получают второй компонент. Вакцинация проводится добровольно, с письменного согласия людей. Перед процедурой военнослужащие проходят медицинский осмотр, медики рассказывают о воздействии препарата на организм человека.

В параде в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Южно-Сахалинске, будут участвовать около 1 000 военнослужащих.

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