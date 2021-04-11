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Российским водителям напомнили о новом штрафе

Роман Захаров
16:41 11.04.2021
Размер штрафа составит 500 рублей.
Российским водителям напомнили о новом штрафе
© Фото: Nickolas Nikolic, Unsplash
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С 1 июня в России вступят в силу новые поправки в ПДД, которые затронут езду на зимней или летней резине в несоответствующий сезон. Об этом напоминает НТВ.

Согласно обновлению, в июне, июле и августе водителям будет запрещено передвигаться на зимней резине с шипами, а в декабре, январе и феврале - на летней.

При этом региональные власти получат право корректировать действие запрета в зависимости от климатических условий. Например, прописывать сезонную зиму с октября по март.

За нарушение данных правил водителям будет грозить штраф в размере 500 рублей.

Пакет поправок был разработан Министерством внутренних дел РФ.

Ранее в ГИБДД рассказали, при каких условиях могут быть отменены штрафы, полученные за нарушение правил дорожного движения при помощи комплексов фото- и видеофиксации. 

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