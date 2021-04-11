Матч ЦСКА - СКА вошел в пятерку самых долгих в истории КХЛ

ЦСКА и СКА провели самое длинное армейское дерби в истории КХЛ. Встреча московского и петербургского клуба состоялась в российской столице и длилась почти 114 минут.

Победу в игре одержал СКА. Счет встречи - 3:2.

Предыдущий самый продолжительный матч между ЦСКА и СКА был зафиксирован в 2016 году, когда в финале Западной конференции команды отыграли больше 111 минут.

Также прошедшая игра стала седьмой по продолжительности за всю историю Континентальной хоккейной лиги. Самым долгим считается матч, который был сыгран в сезоне-2017/2018 между московским ЦСКА и финским «Йокеритом». Он длился более 142 минут.