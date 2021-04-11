Из Дамаска в Москву прибыл первый после годового перерыва гражданский рейс

Утром в воскресенье, 11 апреля, после годового перерыва состоялся первый гражданский рейс по маршруту Дамаск-Москва. Перелет был выполнен авиакомпанией Syrian Air.

«Гражданские авиаперевозки возобновились из аэропорта Дамаска в аэропорт Внуково в России. Рейсы начала осуществлять сирийская авиакомпания, после объявления правительством Российской Федерации об открытии своего воздушного пространства для международных гражданских авиаперевозок», - приводит РИА Новости слова гендиректора департамента наземного и воздушного передвижения Сирии Ваиль Аль-Хадери.

Собеседник агентства также сообщил, что полеты будут осуществляться еженедельно в обе стороны. При этом он подчеркнул, что обязательным условием для посадки на борт будет наличие ПЦР-теста на COVID-19.

Сирийский Минтранс в конце марта объявил о возобновлении авиасообщения с Москвой. До этого оно было прервано в связи с пандемией коронавируса.