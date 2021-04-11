«Это смешно»: фольклорист оценила исследования украинских специалистов о том, что Россия «украла» трех богатырей

Илья Муромец родился в Муроме, а этот город расположен в России. Так, Варвара Добровольская, фольклорист, этнограф, прокомментировала «Звезде» новость о том, что украинские специалисты пришли к выводу, что Россия «украла» трех богатырей — Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича.

«Город Муром пока все-таки в России. Илья Муромец там родился, под Муромом, в селе Карачаево, как известно», – уточнила фольклорист.

По мнению Добровольской, неправильно рассматривать трех богатырей в контексте современного административного деления.

«Это смешно. Рассматривать их применительно к современному административному делению. Это была Киевская Русь – единое государство», – подчеркнула специалист.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что местные историки и филологи выяснили, что Россия якобы «украла» известных богатырей — Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича.

По мнению украинских экспертов, Илью Муромца на самом деле звали Ильей Чобитько и родился он в деревне Моровск, под Черниговом. Алеша Попович, как выяснилось, был рыцарем по фамилии Олешко, а не боярином. Его родиной украинские специалисты называют город Пирятин на Полтавщине, а не Ростов. Добрыня Никитич, по их мнению, был «воеводой князя Владимира Великого» и жил в Киевской Руси, территория которой, как полагают украинские историки, «была в пределах нынешней этнической Украины, но простиралась и значительно севернее», до самого Новгорода.

Авторы исследования также утверждают, что на землях будущей Украины былины передавались «из уст в уста», а Московское княжество в какой-то момент решило «присвоить» себе всех трех богатырей.