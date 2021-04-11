«Интересная вещь»: Бекмамбетов поделился впечатлениями от написания космического диктанта

Сегодня любители истории и космонавтики попробовали свои силы в написании космического диктанта. Мероприятие состоялось в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Одним из его участников стал кинорежиссер Тимур Бекмамбетов. В беседе со «Звездой» от отметил, что приуроченный к Дню космонавтики диктант - замечательная и нужная идея.

«Я бы точно не прошел диктант без помощи поисковых систем. Процентов 50 я бы ответил, так как снимал много фильмов про космос и интересовался этим. Это вещь интересная. Нам всем нравится играть, отгадывать, это любопытно. Я думаю, что это важно», - отметил Бекмамбетов.

С его слов, День космонавтики - один из важнейших праздников в нашей истории. В этот день в 1961 году мир изменился и началась новая эра развития человечества.

«Я всех поздравлю с наступающим Днем космонавтики. Это один из немногих дней в нашем календаре, который наполнен большим смыслом. Таких дней не много. Это Новый Год, День Победы и 12 апреля. Это было важно для всех нас, чтобы мы первые вышли в космос. Это говорит о наших амбициях, умениях и знаниях, романтической вере в новое, что мы должны стремиться вперед», - считает кинорежиссер.

Космический диктант состоял из 30 вопросов. Они охватывают самые различные сферы знаний: от биографии космонавтов, до особенностей жизни человека на околоземной орбите. Диктант рассчитан на участников от 12 лет. По его итогам, 100 лучших авторов получат ценные призы от ГК «Роскосмос».