СМИ: вооруженный мужчина открыл стрельбу в отеле на Гавайях

Вооруженный мужчина забаррикадировался в своем номере отеля в Гонолулу на Гавайях, он стрелял по сотрудникам службы безопасности. Об этом сообщает местный телеканал Hawaii News Now.

«Этим вечером один из постояльцев забаррикадировался в одном из номеров отеля Kahala. Наши сотрудники службы безопасности и правоохранительные органы эвакуировали гостей и сотрудников с близлежащей территории, все находятся в укрытии», - говорится в сообщении.

Как уточняется, гостей отеля, проживающих рядом с номером злоумышленника, эвакуировали, а к остальным постояльцам обратились с просьбой оставаться в фойе. Как добавили в полиции, мужчина произвел несколько выстрелов через дверь, однако в результате инцидента никто не пострадал.