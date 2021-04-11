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СМИ: вооруженный мужчина открыл стрельбу в отеле на Гавайях

Анна Назайкина
14:25 11.04.2021
По предварительным данным, никто не пострадал.
© Видео: Instagram, drc808 © Фото: drc808, Instagram
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Вооруженный мужчина забаррикадировался в своем номере отеля в Гонолулу на Гавайях, он стрелял по сотрудникам службы безопасности. Об этом сообщает местный телеканал Hawaii News Now.

«Этим вечером один из постояльцев забаррикадировался в одном из номеров отеля Kahala. Наши сотрудники службы безопасности и правоохранительные органы эвакуировали гостей и сотрудников с близлежащей территории, все находятся в укрытии», - говорится в сообщении.

Как уточняется, гостей отеля, проживающих рядом с номером злоумышленника, эвакуировали, а к остальным постояльцам обратились с просьбой оставаться в фойе. Как добавили в полиции, мужчина произвел несколько выстрелов через дверь, однако в результате инцидента никто не пострадал.

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