Зеленский призвал не допустить повторения ужасов Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей заявил, что страны всего мира должны стремиться к единению, чтобы воспрепятствовать повторению ужасов Второй мировой войны.

«В годы Второй мировой войны в нацистских лагерях, застенках, на каторжных работах Украина потеряла множество своих сыновей и дочерей. Мы помним о них всех. В нынешние непростые и тревожные времена украинцы и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особое единство, чтобы больше никогда не допустить масштабной войны и даже возможности повторения подобных ужасов», - приводит офис украинского лидера его слова.

От имени президента Украины к памятнику жертвам фашистов на территории Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр» возложили цветы. Напомним, что во время Великой Отечественной войны солдаты Вермахта, занявшие украинскую столицу в сентябре 1941 года, использовали Бабий Яр для массовых расстрелов.