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Названа привычка, сокращающая жизнь на 28 лет

Анна Касаткина
01:35 11.04.2021
Зависимые люди в среднем доживают всего до 50-55 лет.
Названа привычка, сокращающая жизнь на 28 лет
© Фото: pixabay
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Отказ от алкоголя способен продлить жизнь человека на 28 лет. К такому выводу пришли ученые из Каролинского института в Швеции.

В течение 20 лет исследователи наблюдали за продолжительностью жизни более миллиона человек в Швеции, Дании и Финляндии, госпитализированных в связи с зависимостью от спиртного. Как оказалось, летальность от различных заболеваний и недугов у них оказалась заметно выше.

Увлечение алкоголем в среднем уменьшало продолжительность жизни на 24-28 лет. Так, в среднем мужчины, зависимые от спиртного, доживают до 47-53 лет, женщины - до 50-58, говорится в исследовании, опубликованном на портале National Library of Medicine.

Ранее ученые рассказали, как увеличить продолжительности при помощи правильного питания. По данным исследователей, продлить молодость помогает замена животных белков на растительные.

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