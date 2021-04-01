Армия Прикрытие с воздуха: БПЛА и армейские вертолеты помогли защитить алтайские «Ярсы» от «диверсантов» Тимур Шерзад По легенде учений, вражеские разведгруппы приготовили засаду на маршруте боевого патрулирования мобильных комплексов «Ярс». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Беспилотники и армейскую авиацию применили на крупномасштабных учениях РВСН на Алтае. Беспилотные летательные аппараты подняли в небо для поиска противника. По легенде, вражеские разведгруппы готовят засаду на маршруте боевого патрулирования мобильных комплексов «Ярс». Причем по численности «диверсанты» превосходят штатные подразделения охраны. Задействовали и армейскую авиацию - транспортно-боевые вертолеты Ми-8. При поддержке с воздуха «диверсантов» нашли и уничтожили. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика