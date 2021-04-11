В Кольском заливе обнаружили самолет времен Великой Отечественной войны
На следующей неделе гидрографы и водолазы Северного флота детально обследуют находку и оценят возможность ее подъема со дна.
© Фото: Tom Thiel, Flickr
Гидрографы Северного флота в ходе экспедиции «Помни войну», которая проводится совместно с РГО, нашли останки самолета времен Великой Отечественной войны в Кольском заливе. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
«Гидрографы Северного флота обнаружили останки самолета периода Великой Отечественной войны в Заполярье. Они находятся на глубине 25 метров недалеко от берега», - говорится в сообщении.
Было отмечено, что о нахождении в этом районе залива, как предполагается, бомбардировщика, сообщили местные дайверы.
«На следующей неделе гидрографы вместе с водолазами Северного флота детально обследуют находку и оценят возможность ее подъема со дна», - добавили в пресс-службе флота.
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