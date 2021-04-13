Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Специалист рассказала, как правильно подготовить рассаду к дачному сезону

Олеся Степакова
17:23 13.04.2021
По словам Светланы Акимовой, также стоит обратить внимание на микроклимат, в котором находилась рассада. Так, в квартире одни условия влажности - работают батареи и довольно сухой воздух, на улице растения будут находиться в совершенно в других - им необходима акклиматизация.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Francesco Gallarotti, Unsplash
Читайте нас на:

Для того чтобы подготовить рассаду к высадке открытый грунт, необходимо, чтобы растения прошли акклиматизацию. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказала Светлана Акимова, сотрудник кафедры плодоводства и виноградарства академии им. К.А. Тимирязева.

«Если, например, садоводы приобрели посадочный материал в теплице либо они везут посадочный материал из дома, то нужно пройти период акклиматизации. Желательно поставить сначала эту рассаду в теплице и потихонечку начинать проветривать. Нельзя сразу - взял и посадил», - рассказала агроном.

Акимова подчеркнула, что этот процесс необходим в основном плодовым культурам, овощных же это несильно касается.

По словам специалиста, также стоит обратить внимание на микроклимат, в котором находилась рассада. Так, в квартире одни условия влажности - работают батареи и довольно сухой воздух, на улице растения будут находиться в совершенно в других.

При транспортировке рассаду необходимо обязательно закрывать пакетами, предупредила агроном. По словам Акимовой, стоит учитывать погодные условия.

Хорошим подспорьем при подготовке рассады в домашних условиях являются фитолампы, подчеркнула агроном.

«Есть специальные лампы, фитолампы, со специальным спектром для растений - красным и синим. По идее для растений это большая помощь. Хотя люди годами выращивали и без фитоламп. Но на самом деле фитолампа дает растению оптимальный спектр, дает оптимальные условия фотосинтеза. Само растение будет крепче, сильнее, здоровее», - подчеркнула биолог.

Покупка такой лампы - не обязательное условие для подготовки рассады, но по возможности ее стоит приобрести, рассказала Акимова.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:12 Эксклюзив
Видео
Врач поделился советами, как избежать обострения сезонной аллергии
15:08 Армия
Видео
Шойгу: Северный флот способен эффективно противостоять имеющимся угрозам России в Арктике
15:14 Армия
Видео
Шойгу заявил о наращивании морских и сухопутных группировок НАТО в Арктике
14:33 В стране и мире
ФСБ задержала в Иваново сторонника запрещенной религиозной организации «Таблиги Джамаат»*
13:51 Армия
Видео
Участие в форуме «Армия-2021» подтвердили уже 44 страны
Популярное
Популярное
Злоумышленники научились блокировать WhatsApp просто по номеру телефона пользователя
Видео
«Очень плохие для нас новости»: в Турции отреагировали на ограничение авиасообщения с РФ
Видео
Порочный круг: кардиолог объяснил опасную связь между лишним весом и больным сердцем
Видео
«Никто этого не повторил»: как сверхсекретная космическая пушка СССР совершила исторический выстрел в космос
Видео
Кардиолог объяснил, когда тромбоз приводит к внезапной смерти
Видео
Не только «Белое солнце пустыни»: российские космонавты назвали основные традиции перед полетом на орбиту
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.