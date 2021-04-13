Специалист рассказала, как правильно подготовить рассаду к дачному сезону

Для того чтобы подготовить рассаду к высадке открытый грунт, необходимо, чтобы растения прошли акклиматизацию. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказала Светлана Акимова, сотрудник кафедры плодоводства и виноградарства академии им. К.А. Тимирязева.

«Если, например, садоводы приобрели посадочный материал в теплице либо они везут посадочный материал из дома, то нужно пройти период акклиматизации. Желательно поставить сначала эту рассаду в теплице и потихонечку начинать проветривать. Нельзя сразу - взял и посадил», - рассказала агроном.

Акимова подчеркнула, что этот процесс необходим в основном плодовым культурам, овощных же это несильно касается.

По словам специалиста, также стоит обратить внимание на микроклимат, в котором находилась рассада. Так, в квартире одни условия влажности - работают батареи и довольно сухой воздух, на улице растения будут находиться в совершенно в других.

При транспортировке рассаду необходимо обязательно закрывать пакетами, предупредила агроном. По словам Акимовой, стоит учитывать погодные условия.

Хорошим подспорьем при подготовке рассады в домашних условиях являются фитолампы, подчеркнула агроном.

«Есть специальные лампы, фитолампы, со специальным спектром для растений - красным и синим. По идее для растений это большая помощь. Хотя люди годами выращивали и без фитоламп. Но на самом деле фитолампа дает растению оптимальный спектр, дает оптимальные условия фотосинтеза. Само растение будет крепче, сильнее, здоровее», - подчеркнула биолог.

Покупка такой лампы - не обязательное условие для подготовки рассады, но по возможности ее стоит приобрести, рассказала Акимова.