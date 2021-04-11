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Новый виток конфликта: что происходит на линии соприкосновения в Донбассе

Алексей Дегтярев
11:30 11.04.2021
Ранее глава ДНР сообщал о крайне неспокойной обстановке в регионе, однако, по его словам, в республике готовы к любому варианту развития событий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Крыши домов в Коминтерново на юге Донецкой Народной Республики завалены крупнокалиберными пулями, а местные огороды перекопаны гранатами. Жители мирных поселков Донбасса уверяют, что украинские военные будто специально выцеливают пенсионеров.

От обстрелов  украинских военных в первую очередь страдают старики и дети. В донецкой Александровке с беспилотника сброшено взрывное устройство, прямо во двор, где играл пятилетний ребенок.

«Не было ничего - никаких гранат в ведрах, никаких снарядов в погребе и в гараже. Ребята, не было этого. Чтобы это понять, я вам организую экскурсию как в Третьяковскую галерею, кому интересно - приходите, я вам покажу место, но не трепите языками по всему этому грязному интернету», - рассказала местная жительница.

Комиссия ООН и наблюдатели ОБСЕ осмотрели место взрыва, но не смогли установить вид боеприпаса. Из Киева сразу прозвучала версия, что причина - в найденном во дворе взрывном устройстве. Родные мальчика назвали это домыслами.

После гибели пятилетнего Владика на украинские позиции в соседнюю Марьинку прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Сожалений о гибели маленького гражданина своей страны, как не раз он говорил о жителях Донбасса, президент не высказал. Посочувствовал он только родственникам погибшего бойца ВСУ на английском языке и вручил награды особо отличившимся.

«Те, у кого есть власть на Украине, должны быть на Донбассе хотя бы по очереди. Это очень важно, важно в первую очередь бойцам, важно понимание, что их поддерживает власть, что власть не прячется по кабинетам, а находится там, где действительно сложно, там, где люди - герои, там, где люди решают судьбу, честно говоря, Украины, защищая ее границы», - заявил украинский лидер.

О том, как готовились к приезду главнокомандующего украинские военные, говорит и вот этот флаг Вермахта над позициями в Марьинке поднятый перед высоким визитом.

На линии разграничения украинский президент выражал обеспокоенность вызванную перемещением российских войск внутри самой России, и ни слова не сказал об украинских эшелонах с бронетехникой, которые стягиваются к линии фронта. Среди тяжелой техники ВСУ замечена и колонна с ракетами «Точка-У». На фоне этого Кремль дал понять Киеву, что в случае полномасштабного наступления  в Донбасе Москва примет ответные меры.

«В случае начала боевых действий и в случае потенциального повторения там катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем говорил президент Путин,  ни одна страна мира не останется в стороне. Все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случилось», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кроме самого Зеленского на передовую пожаловала американская делегация. Военный атташе США полковник Бриттани Стюарт с украинским флагом на плече и шевроном бригады ВСУ «Украина или смерть».

Она осмотрела позиции, пообщалась с бойцами и даже почтила память погибшего боевика запрещенного в России «Правого сектора»*. Как уверяет глава ДНР Денис Пушилин, новый виток обострения начался именно после приезда американцев.

В последнее время Киев все чаще говорит о вступлении в НАТО и появлении американских военных под Донецком, как можно предположить, не случайно. Однако защитники Донбаса - это уже хорошо подготовленная, профессиональная армия. И какую бы помощь Зеленскому ни обещали в Вашингтоне, провоцируя его на широкомасштабное наступление, блицкрига у Киева точно не получится.

*«Правый сектор» - экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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