Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Огонь из всех орудий: разведчики спецназа показали мастерство стрельбы на всеармейском этапе конкурса «Полярная звезда»

Алексей Курильченко
06:00 01.04.2021
Стрельба на точность и скорость велась из пистолетов, автоматов, пулеметов и даже гранатометов.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Военнослужащие подразделений специального назначения Воздушно-десантных войск и Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) выполнили индивидуальные упражнения стрельбы в ходе всеармейского этапа конкурса «Полярная звезда», который является частью подготовки к предстоящим Армейским международным играм.

В ходе мероприятия на полигоне Тесницкое военнослужащие вели огонь на точность, время и правильность выбора цели из пистолетов Макарова, автоматов АК-74М, пулеметов ПКМ и «Печенег», гранатометов РПГ-7Д и снайперских винтовок СВДС.

Стрельба велась по различным мишеням, которые имитировали пехоту, пулеметные расчеты и военную технику условного противника.

Снайперам, по условиям выполнения упражнения, необходимо было попасть в центр появляющихся грудных фигур на расстоянии от 300 до 500 метров. Особенностью выполнения упражнения является ведение стрельбы из снайперской винтовки в течение 20 минут.

Лучшие стрелки войдут в сборную команду Российской Федерации и выступят на международном этапе конкурса на полигоне Брестский в Белоруссии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.