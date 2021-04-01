Огонь из всех орудий: разведчики спецназа показали мастерство стрельбы на всеармейском этапе конкурса «Полярная звезда»

Военнослужащие подразделений специального назначения Воздушно-десантных войск и Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) выполнили индивидуальные упражнения стрельбы в ходе всеармейского этапа конкурса «Полярная звезда», который является частью подготовки к предстоящим Армейским международным играм.

В ходе мероприятия на полигоне Тесницкое военнослужащие вели огонь на точность, время и правильность выбора цели из пистолетов Макарова, автоматов АК-74М, пулеметов ПКМ и «Печенег», гранатометов РПГ-7Д и снайперских винтовок СВДС.

Стрельба велась по различным мишеням, которые имитировали пехоту, пулеметные расчеты и военную технику условного противника.

Снайперам, по условиям выполнения упражнения, необходимо было попасть в центр появляющихся грудных фигур на расстоянии от 300 до 500 метров. Особенностью выполнения упражнения является ведение стрельбы из снайперской винтовки в течение 20 минут.

Лучшие стрелки войдут в сборную команду Российской Федерации и выступят на международном этапе конкурса на полигоне Брестский в Белоруссии.