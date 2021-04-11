Обнаружить опасные цели: кадры экзамена моряков Балтфлота по боевой подготовке

Контрольную проверку за зимний период обучения сдают и российские военные моряки. Скорострельность составляет 60 выстрелов в минуту. Каждый снаряд - это полтора килограмма взрывчатого вещества и дистанционный взрыватель, обеспечивающий разрыв в нескольких метрах от цели. Преодолеть эту огненную завесу у противника нет никаких шансов.

Калибр сто миллиметров, дальность стрельбы больше двадцати километров. Универсальная артустановка одинаково эффективна против всех видов целей, в любую погоду и при любой видимости.

Корабельная ударная группа сдает экзамен по боевой подготовке командующему Балтфлотом. Флагман отряда - сторожевик «Ярослав Мудрый». Следом в кильватере корветы «Стерегущий» и «Сообразительный».

Корабли маневрируют, меняют положение в общем строю, ставят дымзавесы и радиоэлектронные помехи.

На боевых постах метристы не отрываются от радаров. Обнаружение опасных целей происходит далеко за горизонтом. К тому моменту, когда произойдет сближение на дистанцию выстрела, должны быть готовы все данные стрельбы. Современный корабль - это больше, чем просто оружие.

Несколько суток подряд продолжаются корабельные тренировки и учения в составе отряда. Точный сценарий до конца не известен даже командирам. Ослабить внимание нельзя ни на секунду.

В роли неприятеля - дизельная подлодка проекта «Варшавянка», получившая от иностранных специалистов уважительное прозвище «Черная дыра» за непревзойденную скрытность.

Эта подводная дуэль с электронными, то есть учебными пусками минно-торпедного оружия, заканчивается победой надводников. Мелковата Балтика, трудно лодке спрятаться. Да и арсенал средств сразу трех противолодочных кораблей практически не оставляет ей шансов.

При электронных пусках и практических в принципе действия личного состава все одинаковые за исключением действий, которые выполняются в самом конце: это фактическое применение оружия с включением цепи стрельбы и производством залпа.

В масштабных маневрах участвуют сразу нескольких соединений. Отработать совместные действия экипажей для выполнения единой боевой задачи - еще одна цель весеннего сбор-похода кораблей Балтфлота.