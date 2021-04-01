Эксклюзив Эксперт рассказал, какие продукты следует включить в рацион пожилым людям Алена Миронова Рекомендуется ограничивать калораж, а также употреблять достаточное количество клетчатки. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: digifoodstock.com, CTK, Globallookpress Читайте нас на: Геронтолог, гериатр Юрий Конев рассказал «Звезде», какие продукты стоит включить в рацион пожилым людям. Эксперт отметил, что выделить что-то одно очень сложно. Все продукты оказывают воздействие в комплексе. «Ограничивать калораж. С возрастом энергопотребность снижается. Клетчатки - достаточное количество, грамм 400-500 в день. Это общая рекомендация. Моторика кишечника тоже с возрастом страдает, а пищевые волокна улучшают ее», - подчеркнул эксперт. Конев обратил внимание на то, что на сегодняшний день ни один фармакологический препарат не продлил жизнь человека достоверно. Эксперт добавил, что зарегистрированных случаев жизни более 120 лет практически нет. Единственный известный на сегодня - французская сверхдолгожительница Жанна Кальман, прожившая 122 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика