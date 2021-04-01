Вспышки и сполохи: артиллеристы отстрелялись из минометов и РПГ в Бурятии

В республике Бурятия прошел окружной этап конкурса «Мастера артиллерийского огня». Меткость стрельбы из минометов, РПГ и автоматов Калашникова показали военнослужащие на полигоне Бурдуны.

Военнослужащие обнаружили замаскированные объекты противника и открыли по ним огонь, корректируя при этом прицельную траекторию. Минометный расчет по заданию должен поразить как можно больше мишеней с расстояния 1,5 километров.

Кроме этого, команды соревновались в ночных стрельбах, ведя огонь из ручных противотанковых гранатометов и автоматов АК-74. Для механиков-водителей были отдельные задания. На штатных «Уралах» им пришлось на скорость проходить полосу препятствий. Лучшими боевыми расчетами в этом конкурсе стали военнослужащие Бурятии.

Отметим, что 1 апреля по всей России началась призывная кампания на военную службу. В Хабаровском крае сегодня начали свою работу 240 призывных комиссий. Всего этой весной они планируют отправить на срочную службу 1300 молодых людей. При этом 90 процентов из них будут служить в войсках Восточного округа.

Призыв проходит в особых условиях, связанных с COVID-19. В военкоматах и на сборных пунктах строго соблюдаются санитарные меры. Каждые два часа помещения сборных пунктов и военкоматов дезинфицируются специальными растворами.