Главный военный экзамен: как в России проходит масштабная проверка боеготовности войск

Зенитные ракетные комплексы «Игла» и «Буки» отразили 80 атак условного противника в Оренбургской области. Они ловко противостояли дронам. В рамках масштабной проверки до конца месяца пройдет более четырех тысяч маневров.

Короткий марш к месту боевых учений и самоходный зенитный ракетный комплекс «Бук-М2» наготове. Так внезапную проверку боеготовности принимают в Оренбурге.

В сумме зенитчики Центрального военного округа (ЦВО) отразили больше 80 атак условного противника. В арсенале предполагаемого врага находится самая современная техника: бьет с беспилотных летательных аппаратов.

На страже наших границ, в Мурманской области, боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф». Они прикрывают стратегически важные объекты от воздушного нападения. Ведут цели на расстоянии свыше 300 километров. Государственная граница в Арктике под надежной защитой.

Атаку неприятеля отбивают и на земле, прямо на белоснежной глади озера Сантаярви. Морские пехотинцы действуют молниеносно. Подтягивая силы, батальон принимает бой и дает врагу мощный отпор, не жалея боеприпасов.

Проверяют боеготовность войск сейчас - по всей стране: Тверская, Новосибирская, Кемеровская, Воронежская, Астраханская области, Забайкальский край и Бурятия.

В Приморье военные связисты отрабатывают задачи на штатной технике. Показывают практические навыки работы, если вдруг попадут в боевые действия, и понадобится наладить спутниковую связь для командира или организовать видеоконференцию.

К Восточному военному округу (ВВО), к слову, подход особый. Начальник генерального штаба Валерий Герасимов проверяет подготовку лично. Сначала побывал в Хабаровске. Здесь ему доложили о состоянии дел. А затем - отправился в Уссурийск. Каждая минута у главы генштаба в этой поездке на счету.

Из-за очень насыщенного графика визит главы генштаба Валерия Герасимова - это постоянные перелеты на вертолетах: из одного штаба в другой, из одной воинской части в следующую. Но, по сути, это и есть единственная возможность проверить целиком огромный Восточный военный округ.

Валерия Герасимова сопровождает высшее военное руководство. Заместители министра - Дмитрий Булгаков и Юнус-Бек Евкуров. В Уссурийске начальник генштаба отмечает, что такой проверки не было уже три года. Но для любой армии именно такой формат просто необходим.

В 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде начальнику Генштаба о ситуации на месте докладывает командующий ВДВ Андрей Сердюков. Бригада, кстати, образцово-показательная: стоит взглянуть только на один из тренажеров. Так военнослужащие отрабатывают десантирование с вертолета Ми-8.

В это время гранатометчики общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) выполняют контрольные стрельбы. И не по статичным мишеням. Цели имитируют машины противника на расстоянии в 350 метров и двигаются со скоростью до 10 метров в секунду.

Эта масштабная проверка боеготовности российских войск продлится до конца месяца. Министр обороны Сергей Шойгу объявил о ней 6 апреля, в начале этой недели. Это финальная точка и главный экзамен после зимнего этапа обучения в армии нашей страны.