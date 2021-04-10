Терапевт раскрыл секреты биохакинга

Врач-терапевт высшей категории Алексей Безымянный рассказал «Звезде» о биохакинге, как о современной диагностике организма человека.

«Слово «биохакинг» появилось буквально пять лет назад. Многие не медики и медики его используют с точки зрения медицины. В клиниках под словом «биохакинг» подразумевают диагностику организма. В первую очередь это поведение диспансеризации для формирования программы управления здоровьем. Это можно сделать и в городской поликлинике. Но называться это будет по-другому, то есть диспансеризация», - отметил Безымянный.

Он подчеркнул, что с точки зрения дополнительных направлений биохакинга, который не относится к классической медицине, можно использовать гаджеты, мобильные телефоны, часы для того, чтобы контролировать параметры своего организма, физическую активность, измерять количество шагов.

«Между прочим, сейчас некоторые данные со смартфона передаются в том числе в личный кабинет в электронную медкарту. Важный аспект биохакинга является модификация образа жизни», - отметил эксперт.

Безымянный напомнил, что, если человек не спит, употребляет и курит, то это негативно скажется на общем состоянии здоровья.