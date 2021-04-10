Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Терапевт раскрыл секреты биохакинга

Виктория Ивашечкина
07:35 10.04.2021
По словам специалиста, в данном случае можно использовать гаджеты, чтобы контролировать параметры своего организма, физическую активность, измерять количество шагов.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
Читайте нас на:

Врач-терапевт высшей категории Алексей Безымянный рассказал «Звезде» о биохакинге, как о современной диагностике организма человека.

«Слово «биохакинг» появилось буквально пять лет назад. Многие не медики и медики его используют с точки зрения медицины. В клиниках под словом «биохакинг» подразумевают диагностику организма. В первую очередь это поведение диспансеризации для формирования программы управления здоровьем. Это можно сделать и в городской поликлинике. Но называться это будет по-другому, то есть диспансеризация», - отметил Безымянный.

Он подчеркнул, что с точки зрения дополнительных направлений биохакинга, который не относится к классической медицине, можно использовать гаджеты, мобильные телефоны, часы для того, чтобы контролировать параметры своего организма, физическую активность, измерять количество шагов.

«Между прочим, сейчас некоторые данные со смартфона передаются в том числе в личный кабинет в электронную медкарту. Важный аспект биохакинга является модификация образа жизни», - отметил эксперт.

Безымянный напомнил, что, если человек не спит, употребляет и курит, то это негативно скажется на общем состоянии здоровья.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.