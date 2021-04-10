Назван лучший способ приготовления яиц

Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов рассказала в своем профиле в Instagram о наиболее полезном варианте приготовления яиц.

По мнению специалиста, не стоит варить и не жарить яйца в течение длительного времени, так как в этом случае белок будет усваиваться гораздо хуже. Как советует Деккер, лучше приготовить этот продукт всмятку или порадовать себя яичницей-глазуньей.

Также эксперт опровергла существующее мнение о том, что употребление желтка может быть вредно для здоровья.

«Полезно, там лецитин. Лецитин нужен для построения любой клетки организма, он нормализует метаболизм. У каждого вида яиц свой аминокислотный профиль. Чем разнообразнее ваш рацион, тем лучше...В одном вареном яйце 68 ккал. Яйца - источник белков и жиров. В одном яйце 5,51 г белка.», - написала она в публикации.

Кроме того, нутрициолог рассказала, что выработка 80% холестерина происходит в печени и только 20% зависит от рациона человек, в связи с чем можно прийти к выводу, что употребление яиц не влияет на увеличение уровня «плохого» холестерина.