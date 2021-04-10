Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Власти КНР оштрафовали Alibaba на рекордные $2,7 миллиарда

Виктория Ивашечкина
06:40 10.04.2021
Было принято решение наложить штраф в размере 4% от суммы внутренних продаж компании за 2019 год, а это 455,712 миллиарда юаней.
Власти КНР оштрафовали Alibaba на рекордные $2,7 миллиарда
© Фото: Long Wei globallookpress
Читайте нас на:

Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка оштрафовало компанию Alibaba на 2,78 миллиарда долларов за антимонопольные нарушения.

«Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка 10 апреля 2021 года вынесло административное наказание» - сказано в сообщении на сайте регулятора.

Было принято решение наложить штраф в размере 4% от суммы внутренних продаж компании за 2019 год 455,712 миллиарда юаней. А это в общей сложности составляет 18,228 миллиарда юаней.

Китайские власти сообщают, что, начиная с 2015 года компания злоупотребляла своей доминирующей позицией на рынке. А также вынуждала торговые компании на своей платформе подчиняться так называемому принципу «эр сюань и» («выбирай только одно из двух»).

В конце прошлого года главное государственное управление КНР по контролю и регулированию рынка начало проведение антимонопольного расследования в отношении компании Alibaba.

Незадолго до этого принадлежавшая Alibaba компания Ant Group сообщала о намерении разместить свои акции (IPO) на Гонконгской и Шанхайской фондовых биржах и привлечь 34,5 миллиарда долларов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.