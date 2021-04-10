Власти КНР оштрафовали Alibaba на рекордные $2,7 миллиарда

Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка оштрафовало компанию Alibaba на 2,78 миллиарда долларов за антимонопольные нарушения.

«Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка 10 апреля 2021 года вынесло административное наказание» - сказано в сообщении на сайте регулятора.

Было принято решение наложить штраф в размере 4% от суммы внутренних продаж компании за 2019 год 455,712 миллиарда юаней. А это в общей сложности составляет 18,228 миллиарда юаней.

Китайские власти сообщают, что, начиная с 2015 года компания злоупотребляла своей доминирующей позицией на рынке. А также вынуждала торговые компании на своей платформе подчиняться так называемому принципу «эр сюань и» («выбирай только одно из двух»).

В конце прошлого года главное государственное управление КНР по контролю и регулированию рынка начало проведение антимонопольного расследования в отношении компании Alibaba.

Незадолго до этого принадлежавшая Alibaba компания Ant Group сообщала о намерении разместить свои акции (IPO) на Гонконгской и Шанхайской фондовых биржах и привлечь 34,5 миллиарда долларов.