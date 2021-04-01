Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Ловкость рук и скорость реакции: в Чечне прошли соревнования по армейской тактической стрельбе

Алексей Курильченко
04:00 01.04.2021
Состязания проходили в рамках подготовки к конкурсу Армейских международных игр.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

На базе мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Чечне завершились соревнования по тактической стрельбе между разведывательными подразделениями.

Состязания проходили в рамках отборочного этапа конкурса «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2021. Всего в окружном этапе соревнований приняли участие более 100 разведчиков.

© Минобороны РФ

«Развитие армейской тактической стрельбы и совершенствование методик огневой подготовки является одной из приоритетных задач боевой подготовки», - отметил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

© Минобороны РФ

В ходе соревнования военнослужащие прошли шесть тестов, производя точную стрельбу из автомата Калашникова и пистолета Макарова. Упражнения разведчики выполняли из различных положений, с частой сменой огневых позиций, из различных положений и укрытий.

Судейская коллегия отмечала не только скорость и точность стрельбы участников, но и их навыки безопасных манипуляций с оружием.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.