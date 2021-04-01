Ловкость рук и скорость реакции: в Чечне прошли соревнования по армейской тактической стрельбе
Состязания проходили в рамках подготовки к конкурсу Армейских международных игр.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
На базе мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Чечне завершились соревнования по тактической стрельбе между разведывательными подразделениями.
Состязания проходили в рамках отборочного этапа конкурса «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2021. Всего в окружном этапе соревнований приняли участие более 100 разведчиков.
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