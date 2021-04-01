Ловкость рук и скорость реакции: в Чечне прошли соревнования по армейской тактической стрельбе

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В ходе соревнования военнослужащие прошли шесть тестов, производя точную стрельбу из автомата Калашникова и пистолета Макарова. Упражнения разведчики выполняли из различных положений, с частой сменой огневых позиций, из различных положений и укрытий.

Судейская коллегия отмечала не только скорость и точность стрельбы участников, но и их навыки безопасных манипуляций с оружием.