Врач назвала витамины и минералы, которые обязательно должны быть в рационе пожилых людей

Питание для пожилого человека так же важно, как и для маленьких детей. В их рационе всегда должны быть кальций, витамин D и белок. Об этом предупредила главный внештатный специалист гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

По ее словам, из-за отсутствия вышеперечисленных микроэлементов процессы старения происходят быстрее.

«У пожилого человека есть особенности зубов, слюновыделения, всасывания питательных веществ в желудке, моторики ЖКТ, проблемы есть определенные с самим возрастом, и если питание не продумано, не рационально, то мальнутриция развивается очень быстро, и на этом фоне человек начинает терять свою мышечную силу, нарушается его подвижность, страдает иммунитет, развиваются респираторные и другие инфекции», - сказала Рунихина РИА Новости.

Врач сообщила, что у пожилых людей в рационе должно быть примерно 1-1,5 грамма белка на 1 килограмм веса ежедневно.