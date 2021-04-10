Защищенная линия: связисты ВВО оттачивают навыки в рамках контрольной проверки в Приморье

Военные связисты Восточного военного округа (ВВО) проходят тактико-специальные учения. Тренировки проводятся в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Военнослужащие бригады управления общевойскового объединения отработали порядок организации каналов связи, образованных различными средствами коммутации, передачи данных по различным каналам телефонной связи, организации защищенной видеоконференцсвязи.

Контрольные занятия на современных средствах связи, состоящих на вооружении объединения, были осложнены выполнением нормативов по РХБ защите и «заминированными» участками на местах развертывания станций.

В ходе проверки связистам также предстоит отработать ряд задач на штатной технике связи и показать практические навыки работы в составе экипажей аппаратной связи.