По мишеням «противника»: кадры стрельб гранатометчиков под Петербургом
Всего в занятиях было задействовано около 200 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО.
© Видео: Пресс-служба ЗВО © Фото: Пресс-служба ЗВО
Гранатометчики общевойсковой армии Западного военного округа выполнили нормативы во время проведения контрольных стрельб в Ленинградской области.
В ходе контрольной проверки военнослужащие стреляли по подвижным и статичным мишеням, имитирующим боевые машины «противника», которые были размещены на расстоянии до 350 метров и двигались со скоростью до 10 м/с.
Всего в занятиях было задействовано около 200 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО.