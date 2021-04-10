По мишеням «противника»: кадры стрельб гранатометчиков под Петербургом

Гранатометчики общевойсковой армии Западного военного округа выполнили нормативы во время проведения контрольных стрельб в Ленинградской области.

В ходе контрольной проверки военнослужащие стреляли по подвижным и статичным мишеням, имитирующим боевые машины «противника», которые были размещены на расстоянии до 350 метров и двигались со скоростью до 10 м/с.

Всего в занятиях было задействовано около 200 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО.