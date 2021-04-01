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Делегация военных Узбекистана посетила мотострелковое соединение ЗВО в Подмосковье

Алексей Курильченко
03:00 01.04.2021
Иностранным гостям продемонстрировали учения подразделения ВДВ и показали новейшее оборудование российских войск.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В день завершения пребывания в Российской Федерации делегация оборонного ведомства Узбекистана во главе с начальником генерального штаба вооруженных сил Республики Узбекистан генерал-майором Шухратом Халмухамедовым посетила мотострелковое соединение Первой танковой армии Западного военного округа в Московской области.

На полигоне Алабино делегации продемонстрировали проведение занятий по боевой подготовке одного из соединений Воздушно-десантных войск. В ходе учений военнослужащие продемонстрировали приемы и способы выполнения задач по уничтожению незаконных вооруженных формирований с применением различного вооружения и военной техники.

Также делегации Узбекистана показали образцы продукции военного назначения российского производства: средства инженерного вооружения, устройства связи, средства и комплексы РЭБ. Представители делегации выразили заинтересованность в приобретении российского военного оборудования.

Гости высоко оценили боевую выучку военнослужащих соединения ВДВ и поблагодарили руководство Минобороны России и командование воинских частей за теплый прием.

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