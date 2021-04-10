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Российские миротворцы доставили гуманитарную помощь в Пирджавал и Степанакерт

Анна Касаткина
03:18 10.04.2021
Местному населению передали продукты, медикаменты и вещи первой необходимости.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские миротворцы обеспечили доставку гуманитарного груза в населенный пункт Пирджавал Аскеранского района Нагорного Карабаха. Помощь семьям и вынужденным переселенцам передала некоммерческая организация «Русская гуманитарная миссия».

Пятнадцати многодетным семьям и переселенцам, проживающим в Пирджавале передали  раскладушки, одеяла, подушки, газовые горелки для приготовления пищи и иное имущество. Помимо этого, в фельдшерско-акушерский медицинский пункт поселка поступил набор первичной диагностики, который включает в себя тонометр, пульсометр, глюкометр, термометры и иные предметы для оказания квалифицированной первой помощи.

В течение недели военнослужащими российского миротворческого контингента также провели две гуманитарные акции в Степанакерте, в ходе которых местному населению раздали более тонны вещей первой необходимости, медикаментов и продуктовых наборов.

С 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. При содействии российских миротворцев в пострадавших в боях районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.

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