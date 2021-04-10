Защитники границы: в Мурманской области провели контрольную проверку подразделений ВВС и ПВО Северного флота

Подразделения ВВС и ПВО Северного флота отработали приведение в высшую степень боевой готовности в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Военнослужащие также решили задачи выхода в позиционные районы и провели ряд других практических мероприятий.

Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф» обеспечили прикрытие критически важных объектов от средств воздушного нападения условного противника. Комплексы провели электронные пуски ракет для отражения одиночных, групповых и массированных воздушных атак.

Положение соединений и частей было проанализировано по всем вопросам. Личный состав проверили на знание должностных обязанностей и требований руководящих документов. Кроме того, было оценено состояние материально-технической базы, вооружения и военной техники.

В проверке боевой готовности также принял участие зенитный ракетный полк противовоздушной обороны Северного флота, дислоцированный на архипелаге Новая Земля.

Всего в мероприятиях проверки было задействовано несколько тысяч человек личного состава и порядка 1500 единиц военной и специальной техники, в том числе системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» и С-300 «Фаворит», обеспечивающие защиту границы России в Арктике.