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Мануальный терапевт назвал способ сохранить спину здоровой во время работ на огороде

Иван Линдеманн
05:34 10.04.2021
Он рекомендовал приобрести наколенники, чтобы большую часть движений совершать, находясь на коленях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: flickr
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Во время сельскохозяйственных работ человек довольно часто перегружает свою спину, в результате она начинает болеть. Чтобы предотвратить это, нужно совершать как можно меньше наклонов. Так считает специалист по мануальной терапии Александр Фомин.

Он рекомендовал приобрести наколенники, чтобы большую часть движений совершать, находясь на коленях.

«Во время наклонов мы перерастягиваем связки в пояснице. Они у нас не очень развиты - нас обездвиживают наши стулья», - сказал эксперт.

Наколенники также помогут потренировать ноги. По словам Фомина, чем здоровее поясница, тем здоровее колени.

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