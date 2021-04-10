Умер народный артист России Эмиль Верник
Причиной стала остановка сердца. Артисту было 96 лет.
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Скончался народный артист России Эмиль Верник. Об этом рассказал его сын Игорь.
«Сегодня от остановки сердца ушел из жизни мой отец Эмиль Верник», - сообщил он ТАСС.
Дата и место похорон артиста пока не известны.
Вернику-старшему было 96 лет. Он занимал должности доцента Школы-студии МХАТ и главного режиссера литературно-драматического вещания Всесоюзного радио. В его радиопостановках играли такие артисты как Олег Ефремов, Андрей Миронов и многие другие.