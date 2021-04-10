В стране и мире Умер народный артист России Эмиль Верник Иван Линдеманн Причиной стала остановка сердца. Артисту было 96 лет. © Фото: kino-teatr.ru Читайте нас на: Скончался народный артист России Эмиль Верник. Об этом рассказал его сын Игорь. «Сегодня от остановки сердца ушел из жизни мой отец Эмиль Верник», - сообщил он ТАСС. Дата и место похорон артиста пока не известны. Вернику-старшему было 96 лет. Он занимал должности доцента Школы-студии МХАТ и главного режиссера литературно-драматического вещания Всесоюзного радио. В его радиопостановках играли такие артисты как Олег Ефремов, Андрей Миронов и многие другие. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика