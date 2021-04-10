Туристическая группа из Индии попала в российский обсерватор из-за COVID-19

Прибывшая в Россию туристическая группа из Индии оказалась на карантине по коронавирусу. Об этом сообщила представитель агентства, которое организовывало перелет отдыхающих из Санкт-Петербурга в Дели через Москву. Накануне полета, у четверых туристов подтвердился диагноз COVID-19.

«Туристическая группа включает 29 человек, и вчера у четырех человек подтвердился коронавирус. Их направили в больницу, а остальные участники группы, у которых отрицательные тесты, должны были сегодня вечером вылететь из Санкт-Петербурга в Москву, а оттуда - в Дели. Тем не менее, по предписанию Роспотребнадзора нужно пройти двухнедельный карантин в России», - цитирует РИА Новости заявление сотрудницы турагентства.

В ожидании автобуса, который доставил туристов в обсерватор, группа и сопровождающие ее лица находились в холле гостиницы. Авиакомпания готова пустить на борт самолета контактировавших с больными, но только при условии наличия отрицательного теста.

«Остается открытым вопрос, кто будет оплачивать туристической группе возвращение в Дели по окончании двухнедельного карантина», - добавила собеседница агентства.

Туристы из Индии прибыли в Россию третьего апреля. Администрация гостиницы, где остановились гости, заверяет, что все антиковидные мероприятия были выполнены в полном объеме.