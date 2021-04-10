На Мальте пообещали платить туристам по 200 евро

Власти Мальты этим летом собираются выплачивать до 200 евро иностранным гражданам, которые проведут в стране хотя бы три дня. Такие меры, как ожидается, должны оживить туристическую отрасль в государстве.

Согласно плану, который накануне представил министр туризма страны Клейтон Бартоло, большинство ограничений по COVID-19 на Мальте отменят к 1 июня, и туристы, забронировавшие отели на летний период, получат выплаты. По задумке Бартоло, иностранцы, которые арендуют номер в пятизвездочном отеле, получат по 200 евро, в четырехзвездочном - по 150, в трехзвездочном - по 100 евро. При этом выплаты будут увеличены на 10%, если турист выберет в качестве места размещения объект на острове Гоцо, который расположен в трех километрах к северу от Мальты.

«Схема нацелена ​​на то, чтобы отели Мальты оказались в очень конкурентоспособном положении по мере возобновления международного туризма», - приводит Reuters слова министра.

Агентство также сообщает, что туристический сектор прямо и косвенно генерирует более четверти мальтийской экономики. При этом в материале отмечается, что из-за пандемии коронавируса отрасль фактически умерла. Так, если в 2019 году страну посетили свыше 2,7 миллионов человек, то в 2020 году этот показатель рухнул более чем на 80%.