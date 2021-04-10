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Детеныша серого тюленя спасли в Санкт-Петербурге

Ян Брацкий
22:12 10.04.2021
Малыша изловили при помощи специального сачка и отправили на реабилитацию и лечение в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих.
© Видео: Спасение тюленей 699-23-99, VK © Фото: Спасение тюленей 699-23-99, VK
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Экологи спасли детеныша серого тюленя в Санкт-Петербурге. Зверька заметили на льду у Никольского моста. Он был ослаблен и нуждался в помощи людей.

Кроху изловили специальным сачком и передали на лечение в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, сообщает «Фонд друзей балтийской нерпы». Видео спецоперации по спасению тюлененка экологи опубликовали в социальных сетях.

«Серый тюлененок из Крюкова канала у нас. Благодарим всех жителей, которые сообщали нам в режиме онлайн местонахождение тюлененка и обстановку в целом, а также спасателей Кошкиспас за помощь», - говорится в заявлении.

Это далеко не первый случай, когда в Санкт-Петербурге находят детенышей тюленя. Так, первого апреля, истощенного малыша обнаружили в порту Усть-Луга Ленинградской области. Следом в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих доставили еще одного постояльца, найденного в Финском заливе. С 2013 года, специалистами Центра были спасены и успешно возвращены в дикую природу около 120 нерп и тюленей.

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