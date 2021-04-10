Детеныша серого тюленя спасли в Санкт-Петербурге

Экологи спасли детеныша серого тюленя в Санкт-Петербурге. Зверька заметили на льду у Никольского моста. Он был ослаблен и нуждался в помощи людей.

Кроху изловили специальным сачком и передали на лечение в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, сообщает «Фонд друзей балтийской нерпы». Видео спецоперации по спасению тюлененка экологи опубликовали в социальных сетях.

«Серый тюлененок из Крюкова канала у нас. Благодарим всех жителей, которые сообщали нам в режиме онлайн местонахождение тюлененка и обстановку в целом, а также спасателей Кошкиспас за помощь», - говорится в заявлении.

Это далеко не первый случай, когда в Санкт-Петербурге находят детенышей тюленя. Так, первого апреля, истощенного малыша обнаружили в порту Усть-Луга Ленинградской области. Следом в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих доставили еще одного постояльца, найденного в Финском заливе. С 2013 года, специалистами Центра были спасены и успешно возвращены в дикую природу около 120 нерп и тюленей.