В НАСА перенесли первый полет беспилотника на Марсе

Намеченный на воскресенье, 11 апреля, первый испытательный полет беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе решили перенести. О этом говорится в сообщении пресс-службы НАСА.

«На основе данных с вертолета Ingenuity Mars, полученных поздно вечером в пятницу, НАСА решило перенести первый испытательный полет... на срок не ранее 14 апреля», - сказано в сообщении.

В агентстве при этом подчеркнули, что летательный аппарат безопасен и находится в исправном состоянии.

Ранее предполагаемой датой первого полета беспилотника называли 8 апреля. Позднее в НАСА приняли решение осуществить его не раньше 11 апреля.