В НАСА перенесли первый полет беспилотника на Марсе
В агентстве уверяют, что летательный аппарат находится в исправном состоянии.
© Фото: NASAJPL-Caltech, globallookpress
Намеченный на воскресенье, 11 апреля, первый испытательный полет беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе решили перенести. О этом говорится в сообщении пресс-службы НАСА.
«На основе данных с вертолета Ingenuity Mars, полученных поздно вечером в пятницу, НАСА решило перенести первый испытательный полет... на срок не ранее 14 апреля», - сказано в сообщении.
В агентстве при этом подчеркнули, что летательный аппарат безопасен и находится в исправном состоянии.
Ранее предполагаемой датой первого полета беспилотника называли 8 апреля. Позднее в НАСА приняли решение осуществить его не раньше 11 апреля.