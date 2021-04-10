«Рубин» обыграл «Ростов» в матче РПЛ
Казанцы набрали 43 очка и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице.
© Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости
Казанский «Рубин» одержал победу над «Ростовом» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги по футболу.
Подопечные Леонида Слуцкого в этом мачте забили единственный мяч, который и оказался победным. Отличился Дарко Евтич.
После игры в Ростове-на-Дону «Рубин» набрал 43 очка и поднялся в турнирной таблице на четвертую строчку. «Ростов» обосновался на девятом месте с 37 очками.