Канада направила фрегат HMCS Calgary на Ближний Восток

Канада направила фрегат HMCS Calgary в воды ближневосточных стран для участия в совместных контртеррористических маневрах с кораблями союзников и обеспечения безопасности прохождения судов в регионе. Об этом говорится в сообщении канадского Министерства национальной обороны.

«HMCS Calgary сейчас следует на Ближний Восток для участия в операции "Артемис"», - информирует ведомство.

Как ожидается, корабль вернется в Канаду транзитом через Азиатско-Тихоокеанский регион не позднее конца текущего года.

Ранее сообщалось, что в рамках совместных учений ВМФ России и Военно-морских сил Ирана в Оманском заливе моряки освободили судно, захваченное условными пиратами. Подавив огневые точки «противника», российское и иранское спецподразделения антитеррора успешно провели штурм судна.