В стране и мире В МИД Грузии заявили о намерениях вернуть посла на Украину Роман Захаров В ведомстве отметили, что грузинское руководство будет всячески стараться, чтобы отношения Тбилиси и Киева развивались динамично. © Фото: Laila_, Pixabay Читайте нас на: МИД Грузии решил вернуть в Киев посла Теймураза Шарашенидзе, отозванного в мае прошлого года из-за назначения бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ Украины. Такое заявление сделал вице-премьер Грузии, министр иностранных дел страны Давид Залкалиани. «Сейчас нет времени и ситуация не та. Обстановка вокруг Украины накаляется. Мы не можем себе позволить, чтобы посол не был на месте. Поэтому в ближайший период будет принято решение о его (Шарашенидзе - прим. ред.) возвращении», - сказал Залкалиан в интервью каналу «Рустави 2». Министр при этом добавил, что грузинское руководство будет всячески стараться, чтобы отношения Тбилиси и Киева развивались динамично. В пятницу, 9 апреля, президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала кабмин вернуть посла страны на Украину. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика