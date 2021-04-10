В МИД Грузии заявили о намерениях вернуть посла на Украину
МИД Грузии решил вернуть в Киев посла Теймураза Шарашенидзе, отозванного в мае прошлого года из-за назначения бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ Украины. Такое заявление сделал вице-премьер Грузии, министр иностранных дел страны Давид Залкалиани.
«Сейчас нет времени и ситуация не та. Обстановка вокруг Украины накаляется. Мы не можем себе позволить, чтобы посол не был на месте. Поэтому в ближайший период будет принято решение о его (Шарашенидзе - прим. ред.) возвращении», - сказал Залкалиан в интервью каналу «Рустави 2».
Министр при этом добавил, что грузинское руководство будет всячески стараться, чтобы отношения Тбилиси и Киева развивались динамично.
В пятницу, 9 апреля, президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала кабмин вернуть посла страны на Украину.