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В МИД Грузии заявили о намерениях вернуть посла на Украину

Роман Захаров
19:53 10.04.2021
В ведомстве отметили, что грузинское руководство будет всячески стараться, чтобы отношения Тбилиси и Киева развивались динамично.
В МИД Грузии заявили о намерениях вернуть посла на Украину
© Фото: Laila_, Pixabay
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МИД Грузии решил вернуть в Киев посла Теймураза Шарашенидзе, отозванного в мае прошлого года из-за назначения бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ Украины. Такое заявление сделал вице-премьер Грузии, министр иностранных дел страны Давид Залкалиани.

«Сейчас нет времени и ситуация не та. Обстановка вокруг Украины накаляется. Мы не можем себе позволить, чтобы посол не был на месте. Поэтому в ближайший период будет принято решение о его (Шарашенидзе - прим. ред.) возвращении», - сказал Залкалиан в интервью каналу «Рустави 2».

Министр при этом добавил, что грузинское руководство будет всячески стараться, чтобы отношения Тбилиси и Киева развивались динамично.

В пятницу, 9 апреля, президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала кабмин вернуть посла страны на Украину.

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