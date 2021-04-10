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Фрегат «Адмирал Касатонов» отработает противолодочные задачи в Норвежском море

Ян Брацкий
19:23 10.04.2021
Экипаж отработает ряд задач боевой подготовки, после чего корабль прибудет в главную базу Северного флота - Североморск.
Фрегат «Адмирал Касатонов» отработает противолодочные задачи в Норвежском море
© Фото: MOD Russia, via Globallookpress
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Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал флота Касатонов» вошел в Норвежское море. В течение нескольких дней военные моряки отработают попутный поиск подводных лодок с помощью бортового гидроакустического оборудования, а также обеспечат безопасность российских рыбаков в районах ведения промысла.

Первый дальний поход новейшего российского фрегата близится к завершению. Экипажу предстоит еще отработать ряд задач боевой подготовки в Баренцевом море, после чего корабль прибудет в главную базу Северного флота - Североморск.

Дальний поход новейшего российского фрегата «Адмирал флота Касатонов» продолжается с 30 декабря прошлого года. Более двух месяцев корабль действовал в Средиземном море, посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции и провел серию учений в одиночном порядке и во взаимодействии с другими кораблями и авиацией ВМФ России.

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