В США к берегу прибило неопознанный объект

Похожий на фрагмент космического аппарата объект прибило к берегу залива Алси в США. Странный предмет первыми обнаружили жители Уолдпорта штата Орегон. Местные власти предположили, что находка является частью ракеты корпорации SpaceX.

«Девятого апреля 2021 года, примерно в 15:15 по местному времени (1.15 мск) офис шерифа округа Линкольн был проинформирован о, предположительно, обугленном фрагменте космического аппарата, выброшенном на берег залива Алси около города Уолдпорт, Орегон. Рыбак убрал его с берега залива и ненадолго разместил около местного предприятия», - сообщает местная газета Oregonian.

Инженеры SpaceX не смогли с уверенностью опознать в обугленном фрагменте часть своей ракеты, отметив, что он похож на композитный бак высокого давления.

Шериф принял решение вывезти находку в безопасное место для ее дальнейшего изучения. Как сообщает газета, накануне обнаружения непонятного блока, многие горожане наблюдали в небе непонятные «полоски» света.