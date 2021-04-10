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Время остановилось: вековой символ продуктового изобилия Москвы «Елисеевский» гастроном опустел

Россина Бодрова
Олеся Степакова
18:41 10.04.2021
В каждую из своих эпох он задавал новые тренды. А пока, у магазина – небольшой технический перерыв, перед тем, как перейти к новым страницам своей истории.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Vasilii Smirnov, Russian Look, Globallookpress
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Одни говорили, что за забором строят Индийскую пагоду, другие утверждали, что это будет Мавританский замок, а третьи – считали, что строят подобие ливанского храма Бахуса, в честь римских богов виноделия, и, почти угадали. Речь шла о легендарном гастрономе «Елисеевский».

В начала 20 века крупное торговое предприятие украшала скромная вывеска: «Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин». Место для него подбирали исключительно в центре: его домом мог стать и старый Арбат, и Большая Дмитровка. Но в результате выбор пал на роскошный особняк в районе Тверской улицы. Местоположения было выбрано неслучайно. По словам московского экскурсовода и краеведа Ирины Вешняковой, именно здесь, на Тверской располагался дом генерал-губернатора, а также, это была одна из тех улиц, по которой проезжали все, в том числе и царская семья.

Многое в «Елисевском» осталось без изменений с тех самых пор: люстры в виде виноградных кистей, витражи под куполом, ажурные решетки и золотая лепнина, а в самом центре – большие английские часы с бесшумным маятником.  Все эти детали до сих пор создают ощущение, что время здесь остановилось.

Купец Григорий Елисеев, открывший роскошный магазин в начале 20 века, был новатором и, действительно, опережал свое время. «Елисеевский» был первый магазином в Москве, в котором, в одном месте, можно было купить практически все: сладости, чай, кофе и даже экзотических, так называемых, «морских гадов». Особенным гастроном делали не только торговые отделы, но и собственные мини-предприятия. Здесь, например, была кондитерская, пекарня и даже несколько цехов –копчения, маслоотжима и засолки.

В «Елисеевском» была представлена огромная коллекция вин. Однако получить лицензию на алкоголь Елисееву удалось не сразу. В дореволюционной России действовало негласное правило: не меньше 100 метров от точки продаж до ближайших действующих церквей. Но от главного входа Елисеевского до Страстного монастыря было всего 90 метров. Недостающие 10 метров хозяин компенсировал отдельным входом со стороны Козицкого переулка, который в советское время переименовали в «черный».

Во времена СССР у «гастронома номер один» оставался статус «визитной карточки города» и места, где во времена дефицита, отоваривались «нужные люди».

Более чем за 100 лет своей истории «Елисеевский» уже закрывался несколько раз. Сначала, после Октябрьской революции, а после, – в середине 80-х годов – когда заведующего гастрономом уличили во взятках.

Спустя десятилетия витрины снова опустели. Причины нынешнее владельцы не озвучивают. На вопрос о сохранности здания, руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов отвечает, что, кто бы не был пользователем или собственником этого объекта, он обязан соблюдать охранные обязательства и сохранять его с точки зрения культурного наследия. Также торговая функция первых этажей и интерьеры обязательно будут сохранены, уточнил он.

В каждую из своих эпох «Елисеевский» задавал новые тренды. А пока, у гастронома – небольшой технический перерыв, перед тем, как перейти к новым страницам своей истории.

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